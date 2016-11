Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Waarschuwing valse email ING Heb vanmorgen de klanterservice van de ING gebeld omdat ik onderstaand bericht kreeg en ze vertelden dat dit een vals bericht is, snel verwijderen dus.



Uw huidige ING Betaalpas wordt gedeactiveerd

Het gebruik van een nieuwe ING Betaalpas



Geachte relatie,



Uit onze administratie is gebleken dat u nog geen gebruik maakt van onze nieuwe betaalpas. De nieuwe betaalpas is beter beveiligd tegen frauduleuze praktijken en voldoet zich aan de Europese veiligheidsvoorschriften betreft bankzaken. Met de nieuwe betaalpas kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk betalen en geld opnemen zoals u gewend bent en contactloos betalen in meer dan 12.000 winkels in heel Europa. Ook bent u beter beschermd tegen skimming en pinpas-fraude bij geldautomaten.



Door Jembee Toegevoegd op 08 nov 2016 om 08:32



Hehety 08 nov 2016 08:40 Inderdaad er zijn veel van die valse meldingen in omloop. Reageer ook niet op telefoontje waarin Engels of zeer slecht Nederlands gesproken wordt. Ik blokkeer die mails en kaats ze terug. Dat wil wel eens helpen.