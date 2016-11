Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Egeltje Mijn dochter en ik moesten vanavond ergens heen en we hadden een tijd af gesproken, zie ik ineens midden op de weg een egeltje zitten. Ik zei tegen mijn dochter loop jij maar door, ik ga het egeltje van de weg halen, maar dat is nog niet zo eenvoudig, want hij zat stil, heb ik hem met mijn voet steeds een stukje vooruit geduwd en tenslote op mijn voet hem omhoog gehaald, om hem in de berm te leggen. Daarna heb ik hem met rust gelaten. Er lopen hier wel vaker egeltjes op de weg en het is mijn tweede keer dat ik er één weg haal.



Door Petra1951 Toegevoegd op 08 nov 2016 om 21:39



Bette 08 nov 2016 23:00 Ja,ze worden vaak overreden en dat is zielig,alhoewel ik geloof dat ze best hard kunnen lopen.