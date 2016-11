Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Trump president van Amerika. Toen ik het hoorde,smaakte mijn boterham niet meer,maar we zullen ons er bij moeten neerleggen.We hopen dat zijn beleid niet nog meer oorlog teweeg brengt,maar dat hij beseft; ER IS GEEN WEG NAAR DE VREDE,WANT VREDE""IS'"DE WEG. BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 09 nov 2016 om 09:21



Hehety 09 nov 2016 09:38

Ik heb er ook niet een al te best gevoel over, maar aan de andere kant: De media laat ons alleen maar zien wat zij willen dat we zien. We zullen er maar van uit gaan dat de soep niet zo heet wordt gegeten dan hij opgediend werd. We zullen het beleven.

Heb toch een fijne dag. :grin:

Bette 09 nov 2016 09:51 Dat hopen we maar Hehety,jij ook een goede dag gewenst.

Bette.

















Marina15 09 nov 2016 10:17 Waar het heen gaat met de VS zullen we wel zien. In zijn toespraak was Trump een heel ander mens dan in de campagne. Als hij alles waar gaat maken wat hij hierin belooft dan wordt het een land met alleen maar gelukkige mensen.





Petra1951 09 nov 2016 10:21 Ik ben het helemaal met Marina eens en hoop dat hij het waar kan maken. Prettige dag.

















Marianne 09 nov 2016 10:37 Mijn trek was ook meteen over.

Brrr...





Handyman 09 nov 2016 11:01 Herkenbaar.....ik denk dat de U.S.A heeft gekregen wat ze verdienen...een hypocriete macho racist.....en wat het eindresulktaat zal zijn is niet te bevroeden vrees ik.....

