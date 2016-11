Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Zuurkool? Eerder had ik jullie al verteld over mijn poging zuurkool zelf te maken.

Nou dat experiment is volkomen geslaagd.

Eigenlijk kan een experiment niet mislukken, de uitslag kan teleurstellend zijn, dat wel.

Nou de uitslag van mijn experiment is afhankelijk vanuit welke hoek je het bekijkt teleurstellend en verheugend.

Het maken van de zuurkool, dat is niet gegaan zoals gehoopt, het blijkt niet echt iets te zijn waarbij ik me kan uitleven en dat is teleurstellend....

Maar het is wel verheugend, dat ik dus daar geen tijd meer in hoef te steken en het gewoon voor pakweg een ruime euro per kilo bij Appie kan halen.

Voor ons dus geen zuurkool uit eigen vat.



Door JanRutgers Toegevoegd op 09 nov 2016 om 18:08



Willemijn783 09 nov 2016 18:13 Ben ik toch benieuwd wat er fout ging, Jan.





Lucia51 09 nov 2016 18:27

Nou ja, je hebt het geprobeerd. Dan ben je al een stuk verder dan ik, ik begin er niet eens aan















50plusser.nl 09 nov 2016 18:43 Het verschil met zelfgemaakte zuurkool en die uit de winkel is dat die van jezelf door fermentatie vol met vitaminen, mineralen en goede darmbacterie zit. De zuurkool in de winkel wordt gewoon met een soort azijn gemaakt.



Ik probeer zelf veel te fermenteren:



- Kimchi (nog niet gedaan maar binnenkort dus wel)

- Zuurkool

- Waterkefir



En hik...natuurlijk appelcider. Ik ben ook benieuwd wat er mis is gegaan. Vaak kom je bij kringloopwinkels nog ouderwetse zuurkoolpotten met waterslot tegen. Als je die gebruikt (als ze nog goed zijn) kan het bijna niet fout gaan.





JanRutgers 09 nov 2016 18:56

Naar mijn mening was de voorbereiding niet goed, om niet te zeggen knudde.

Nu ben ik sowieso niet zo goed in het volgen van receptuur en/of voorschriften en dat moet je, zeker de eerste keer, wel doen.

Daarbij het niet gebruiken van de juiste spullen (ik gebruikte twee weckflessen) en je kan er bijna van uitgaan, dat het resultaat niet aan de verwachtingen zal voldoen.



Maar ik heb er van geleerd, dat ik dit soort avonturen beter niet kan aangaan en dat maar beter kan over laten aan mensen, die wel het geduld en de discipline hebben om zich aan de voorschriften te houden. Experiment geslaagd, uitkomst negatief.

Petra1951 09 nov 2016 19:12

Ik heb één keer zuurkool gemaakt zonder recept en ze vonden het allemaal lekker. Men neemt een witte kool snijd hem in stukjes en wast hem en dan gooi je het in een keulsepot, daarna een handje zout en dan om en om, eindigen met zout. dan twee á drie maanden wachten.hoelang weet ik niet meer precies. tussentijds er even naar kijken.Of ik heb natuurlijk geluk gehad.



Redone 09 nov 2016 19:15

Ik vind het stoer al dat werk, maar ik haal het ook wel kant en klaar!!