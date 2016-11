Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





"Woon ik hier"? Dit mooie gedicht is geschreven door iemand die geregeld in het verzorgingshuis komt en daar ouderen aantreft met hun eigen verhaal.

Zie onder; BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 10 nov 2016 om 11:28



Marynote 10 nov 2016 11:29

?????



Bette 10 nov 2016 11:35 Woon ik hier?



Welnee,die meisjespop is niet van mij,

die foto ook niet,met dat blonde haar.

Vanmiddag komt mijn vader,die weet alles.

Ik denk dat ik moest wassen,thuis,strijken,

veel werk,met hoeveel waren wij ,met veel.

Die grote klassen,s zomers in een bus

vol liedjes,boterhammen.ergens heen.

Ik heb gezongen in een koor,ik danste.

Vanmiddag komt mijn vader,die weet alles.

Mag ik nu ook iets vragen? Woon ik hier?





Dan staat ze op,loopt naar de gangdeur toe,

die open staat,en leest haar naam,voluit.



Vanmiddag komt haar man en die weet alles.



Jos Versteegen.