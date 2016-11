Maatje voor mantelzorger Vandaag, op de Dag van de Mantelzorg, geeft de KBO als grootste seniorenorganisatie extra aandacht aan mantelzorgers door samenwerking met het online platform WeHelpen. Hiermee krijgen mantelzorgers op een laagdrempelige manier een maatje voor klussen, hulp of advies.



Miljoenen mantelzorgers staan het hele jaar voor anderen klaar en zorgen, vaak intensief, voor een naaste. Op de Dag van de Mantelzorg draaien de KBO en WeHelpen het roer om. Zij roepen de ruim 30.000 hulpbieders via http://wehelpen.nl/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://wehelpen.nl&source=gmail&ust=1478865331746000&usg=AFQjCNHAD7nzWX84VpZ5-dFvsiOaEP0amg">wehelpen.nl op om mantelzorgers een handje te helpen bij klusjes waar ze zelf niet of nauwelijks aan toekomen. Denk aan een schilderijtje ophangen, de zolder opruimen of oude spullen naar de kringloop brengen. WeHelpen maakt helpen en hulp organiseren eenvoudig - WeHelpen Met WeHelpen organiseer je zelf de hulp die je nodig hebt én bied je anderen je hulp aan. Meedoen aan WeHelpen is gratis en voor iedereen. Meld je nu aan!

