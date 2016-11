Amsterdammers bellen eenzame ouderen vanuit de Zilverlijnbus Eenzaamheid onder ouderen is een bekend probleem, ook in Amsterdam. Om aandacht te vragen voor eenzame ouderen n daadwerkelijk wat voor hen te betekenen, staat de Zilverlijnbus van het Nationaal Ouderenfonds van 11 tot en met 25 november 2016 voor de Stopera in Amsterdam. Tientallen medewerkers van de gemeente zetten zich belangeloos in door een telefoongesprek te voeren met een eenzame oudere.





Nederland telt 1 miljoen eenzame ouderen. 200.000 van hen geven aan extreem eenzaam te zijn. Dat betekent dat zij maximaal n keer per maand sociaal contact hebben. En keer per maand..! Om deze ouderen uit hun isolement te halen, is het Nationaal Ouderenfonds ruim een jaar geleden gestart met de Zilverlijn. Een gratis beldienst waarbij eenzame ouderen, die aangeven dat prettig te vinden, n keer per week door een enthousiaste vrijwilliger gebeld worden. Het spreekt voor zich dat hier mooie, en vaak ook emotionele, gesprekken uit voortkomen.











Maarten Poorter, PvdA-raadslid van de gemeente Amsterdam, zet zich al jaren in om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden en zal vrijdag het eerste Zilverlijngesprek voeren. “Eenzaamheid is een ontzettend groot probleem in Amsterdam, maar helaas bijna altijd ook onzichtbaar. Een dienst als de Zilverlijn helpt ons weer iets verder in de strijd daartegen”, aldus Poorter.











De Zilverlijn kent inmiddels honderden deelnemers door het hele land, en wordt mede mogelijk gemaakt door de KPN Mooiste Contact Fonds en de Vriendenloterij. KPN Mooiste Contact Fonds steunt de dienst niet alleen financieel, maar biedt ook honderden belvrijwilligers en het belsysteem.











Ouderen kunnen zich aanmelden via de OuderenOmbudsman, 0900 – 60 80 100 (lokaal tarief) of via http://ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/&source=gmail&ust=1478874453426000&usg=AFQjCNGQc8QioHB19YNcc5pmImN5poMZwQ">ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/





De Zilverlijn - Het Nationaal Ouderenfonds Vindt u het leuk om regelmatig een praatje te maken aan de telefoon? Onze Zilverlijn-vrijwilligers bellen u! Zij bieden u een luisterend oor of een goed gesprek.

http://ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/



Kennisgeving voor omleiding

https://www.google.com/url?hl=nl&q=http://ouderenfonds.nl/deelnemen/zilverlijn/&source=gmail&ust=1478874453426000&usg=AFQjCNGQc8QioHB19YNcc5pmImN5poMZwQ