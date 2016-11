Reacties Van leden

Hehety 10 nov 2016 16:24

Ik deed er 10.19 min over.



Bette 10 nov 2016 22:31 Je moet goed zoeken,maar dan zie je zie. Heel apart.

















Marynote 11 nov 2016 10:58

Ziet er verregend uit



Hehety 11 nov 2016 11:09

Marynote. Zonder vocht kunnen ze ook niet groeien, hé en regen was hard nodig.

Precies Bette.















Marynote 11 nov 2016 11:26





Sjoukje121942 11 nov 2016 12:38 De puzzel is 15.32 was wel moeilijk Hehety

















Hehety 11 nov 2016 13:04

Die was zeker moeilijk, Sjoukje. Moeilijker dan ik had verwacht, maar daarom ook een leuke uitdaging.