Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Feestdagen dinerplanning is klaar. Wij eten eerste kerstdag hutspot met klapstuk en tweede kerstdag nasi goreng met babi pangang.





Met oudjaar hebben we bietensalade ala Jean Pierre en appelflappen en olibollen ala fille de Jean Pierre





Wordt op zeker een feestelijk gebeuren.



Door JanRutgers Toegevoegd op 11 nov 2016 om 15:30



JanRutgers toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Lucia51 11 nov 2016 15:40



Appelflappen en oliebollen krijg ik meestal van mijn vriendin. Die bak ik zelf nooit meer, dat werden van die gedrochten



Je hebt best plezier in koken. Mijn Manuel kookte heel vaak, had er alle geduld voor, uren in de keuken, roeren,proeven. Behalve Hollandse kost, daar vond hij niets aan om te koken. Hij at het wel.

Lekker toch! Mijn dochters wilden vroeger ook met kerst kapucijners en de andere dag boerenkoolstamppot. tegenwoordige willen ze graag tapas met stokbrood.Appelflappen en oliebollen krijg ik meestal van mijn vriendin. Die bak ik zelf nooit meer, dat werden van die gedrochtenJe hebt best plezier in koken. Mijn Manuel kookte heel vaak, had er alle geduld voor, uren in de keuken, roeren,proeven. Behalve Hollandse kost, daar vond hij niets aan om te koken. Hij at het wel.



Willemijn783 11 nov 2016 17:05 Hahaha, je bent er vroeg bij Jan. Het zal hier wel weer gestoofd konijn worden, daar kom ik niet onderuit.

















Willemijn783 11 nov 2016 17:05 Hahaha, je bent er vroeg bij Jan. Het zal hier wel weer gestoofd konijn worden, daar kom ik niet onderuit.