Sintmaarten

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Lucia51 11 nov 2016 18:20 Gezellig hé die kinderen aan de deur te zingen. ik geniet er ieder jaar weer van.





Petra1951 11 nov 2016 18:24 Ja ik ook Lucia.

















Lucia51 11 nov 2016 18:31

En in onze jeugd die lampionnen die in de brand vlogen met harde wind. Echte kaarsjes nog die honderd keer uitwaaiden en lampionnen drijfnat regenden. Maar daarna was de buit binnen



Marianne 11 nov 2016 19:55 Welgeteld 1 joch aan de deur gehad, zong een prachtig mij onbekend liedje, hij kreeg een flinke portie. Was vorig jaar ook al zo, allemaal op naar het winkelcentrum..

















Marynote 11 nov 2016 20:13

Bij ons gebeurt dit niet Petra. Wel gezellig zo te lezen