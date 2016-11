Beetje dom.

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Bette 12 nov 2016 09:36

Groeten;

Bette.

Voor iedereen een mooie dag,.liefst met zon.Groeten;Bette.



Hehety 12 nov 2016 10:01 Heb een fijne dag en wanten mee.

Een kniesoor die er op let, toch.Heb een fijne dag en wanten mee.















Marina15 12 nov 2016 10:18 Later zei ze:"Wat een waardeloze wedstrijd, je krijgt niet eens de herhalingen te zien".





Marynote 12 nov 2016 11:04 zo gaat dat ook bij mij hoor.....

zo gaat dat ook bij mij hoor.....















Bette 12 nov 2016 11:34 Zo is het ook Hehety,,ja hoor,wanten hebben we nodig vandaag.





Bette 12 nov 2016 11:35 Ha ha Marina,nou ja,als je maar plezier hebt,toch?

















Bette 12 nov 2016 11:36

Nou Mary,ik kijk ook niet veel voetbal,dus een deskundig oordeel komt er bij mij ook niet uit,ha ha.