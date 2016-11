Een goede morgen allemaal.. ben er nog niet helemaal uit of de plaatjes geplaatst mogen worden of niet.

Mogelijk ga ik veel minder komen omdat ik de leuke dingen die ik op het web tegenkom graag met jullie deel.

Hoogstwaarschijnlijk is dit helemaal verboden ondanks het feit dat ik met een eigen bedoeling heb gewerkt. Zonder winstbejag en slechts om de leuke ideetjes van een ander te promoten.

Zelf heb ik natuurlijk ook een heleboel leuke ideetjes maar je hebt nu eenmaal niet elke minuut van de dag pen en papier bij de hand..........

Een eigen database maken gaat dus heel veel tijd in beslag nemen en misschien heb ik daar niet zo'n grote behoefte aan.We zullen zien wat de tijd gaat brengen.

Wens je een schitterende schaterdag