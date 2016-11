Kleur en een fijn weekend! De larixbomen zijn helemaal geel, zo mooi om te zien, de enige naaldboom die kaal wordt nadat die mooie gele kleur verdwenen is. Vanmiddag nog even in het bos geweest, het is ploeteren met de rollator door de bladeren wij hebben heel veel bos met loofbomen, maar toch weer veel gezien!!!





Fijn weekend allemaal!