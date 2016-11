Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Nieuw Goedemorgen,

ik heb mijn aangemeld als nieuw lid, mijn naam is Tine ben net met pensioen daardoor meer tijd om te fotograferen ,ik ben op zoek naar een fotomaatje iemand waar je mee op pad kan in de natuur of naar bv de Glow van Eindhoven, ik woon in Dokkum ben zelf wel bereid om een stukje te rijden zodat we elkaar bv half verwegen ontmoeten, ik zoek niet iemand die in Dokkum moet wonen zou wel makkelijk zijn maar ik weet uit ervaring dat dit moeilijk wordt, ik ben benieuwd naar de reactie,s



Door Scrappen Toegevoegd op 14 nov 2016 om 11:32



Reacties Van leden

Charissa46 14 nov 2016 11:47 Hallo Tine ..... leuk dat je hier mee komt doen. Fotograferen is ook een hobby van mij. Tine als je een blog aanmaakt kan je ook met de fotoopdracht meedoen.... best leuk. Voor fotomaatje woon ik te ver weg.... Hoop dat je iemand kan vinden om mee op fotopad te gaan.



Fijne dag nog,

Charissa