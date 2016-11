Taxatiedag klein antiek en oud hollands aardewerk Taxatie dag “klein antiek en oud hollands aardewerk”

REEUWIJK - Zaterdag 19 november 2016 is er van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Streekmuseum Reeuwijk, Oudeweg nr 3, gelegenheid klein antiek en oud Hollands aardewerk te laten taxeren.



De plateelspecialisten Nico van Eijk en Barbara Walraven taxeren oud hollands aardewerk. Zij kunnen ook vrijblijvend schadegevallen beoordelen en een taxatie doen voor een onzichtbare restauratie.

Peter Sluisman, oud conservator van het Edams museum, taxeert klein antiek zoals: koper, tin, glas, bodemvondsten, volkskunst, antieke tegels, chinees porselein en zilver.



Op vertoon van de donateurskaart of het entreebewijs van het museum worden de voorwerpen vrijblijvend en kosteloos getaxeerd.

Bij grote drukte is het mogelijk de objecten in een kluisje te bewaren en eerst het museum of de tentoonstelling “PuddingVormidable” te bezoeken en op een later moment deel nemen aan de taxatie.

Openingstijden museum: za. 10 -17 uur, zo. 13 -17 uur,

Toegangsprijzen: volwassenen € 4,-; kinderen tot 12 jaar € 2,50.

Meer info: www.streekmuseumreeuwijk.nl