Redone 15 nov 2016 10:43

Proficiat, dat kunnen wij in januari zeggen!!



Lucia51 15 nov 2016 10:46 Gefeliciteerd. En volgend jaar dat gaat ook gewoon lukken!

















Charissa46 15 nov 2016 10:46 gaat vast wel lukken



Ikzelf heb dat niet gehaald ... of mag je gewoon doortellen met de volgende man



Fijne dag nog,

Charissa

Benneke 15 nov 2016 10:56 Proficiat Jan, wij komen er kort achter aan.