Zoals vroeger? Gisteren las ik een stukje van Liesbeth Wytzes over voeding. Ze schrijft dat het vroeger allemaal eenvoudiger was. Aardappels,vlees groente,boterham kaas en een appel. Daarna kwamen de courgettes,de pastas en de E nummers.,een shake of gojibessen,heel gezond misschien,maar geef mij s v p weer het zorgeloze eten.



Door Bette Toegevoegd op 16 nov 2016 om 08:57



Bette 16 nov 2016 09:01

K Moest wel lachen om haar stukje,maar inderdaad,het wordt tegenwoordig wel wat overdreven,de keukens zijn tegenwoordig zo luxe,terwijl moeder de heerlijkste dingen kookte in een kleine keuken op een gewoon fornuis,niks kookeiland.