Bijzondere maan hebben jullie iets van de bijzonder grote maan gezien?

Ik kon een dag eerder niet slapen en wist dus het moet volle maan zijn.De dag voor het echte verschijnsel heb ik wel een prachtige heldere maan gezien maar op de echte dag was het bewolkt .heb het wel snachts ook nog even geprobeerd maar nee.Wel jammer vreemde verschijnsels, ik vind dat spannend.Over 18 jaar is het weer Dan ben ik zo oud kom dan mijn bed niet meer uit.Raar idee dat het dan afgelopen is.heel oud hoef ik niet te worden Hoop op een zachte dood.Zo stilletjes in mijn slaap.Ik vraag me wel eens af wie er weet als ik dood ben Als ik ziek ben zie ik ook niemand .maar ik kan er goed tegen.Of het moet heel erg zijn.Nu weer nar wat opgewekters.Hoop dat het jullie goed gaat Groetjes aan de mensen met wie ik gemaild heb.Lieve groet Evita.



Door Evita57 Toegevoegd op 16 nov 2016 om 09:50



Reacties Van leden

Marianne 16 nov 2016 10:56

Ja, raar idee is dat hè, dat einde. Brrr.. niet teveel aan denken. We leven nog!



Hier hetzelfde- de dag ervoor wel de maan kunnen zien maar dé dag was bewolkt.Ja, raar idee is dat hè, dat einde. Brrr.. niet teveel aan denken. We leven nog!



Ofsen 16 nov 2016 11:54 Ik heb die maan niet gezien, teveel wolken. na je bericht, kijk even op PB.