Hans en Linda

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Karekiet 16 nov 2016 10:54

Geen idee Petra,heb haar bij mijn vrienden en een privebericht gestuurd,hoop dat ze nog wel eens op de site kijken,afwachten maar.Mis de puzzels van Hans ook



Bette 16 nov 2016 11:35

Ja Petra ,ik mis ze ook en heb een p b gestuurd,maar geen antwoord. Jammer dat ze zomaar verdwenen zijn,een klein berichtje had wel gekund .















Marina15 16 nov 2016 11:40 Hans staat niet meer op de ledenlijst. Linda wel en ze is vandaag online geweest. Wat er aan de hand is kan je haar vragen in de hoop dat je antwoord krijgt.





Ofsen 16 nov 2016 11:52 Ze hebben momenteel iets anders gevonden waar ze plezier in hebben.

















SirMax 16 nov 2016 12:06 Kijk eens bij My Ltlle Farmies...een Upjer spel wat ik ook speel, al jaren.

Hier ben ik ook dagelijks maar dan in ons Grand Cafe wat besloten is zodat er geen...etc, etc,..:-)

Het gaat goed met ze hoor..