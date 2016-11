Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Philips museum Een paar jaar geleden waren we in het DAF museum waar we onze ogen uitkeken. Eindhoven had nog meer te bieden waaronder het Philips museum.

We moesten vorige week toch in Eindhoven zijn en ging twee uur voor onze afspraak naar het museum. we hadden onze kleine camera bij ons.

zie verder mijn weblog en fotoboek

over al die oude dingen die Philips voor ons gemaakt heeft.

















Door Ofsen Toegevoegd op 16 nov 2016 om 13:04



Hehety 16 nov 2016 13:13

Inderdaad, je kijkt daar je ogen uit. Tijd dat wij daar ook weer eens gaan kijken.

En niet een bakkie bij ons komen drinken.



Ofsen 16 nov 2016 14:05 Dank Henny. ik had het in gedachten, maar we zaten daarna in tijdnood en moesten na de afspraak, duurde toch 2 uur, bliksem terug en naar Rijswijk. slecht gepland die dag. maar ik ben het niet vergeten hoor.