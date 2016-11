Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





SOEPIIIIEEEEEE!!!!! Zo, Appie had de bruine bonen in de aanbieding, dus wij hebben vandaag bruinebonensoep gemaakt. Nou daar kunnen we wel even mee toe, want het is bijelkaar zo'n 10 liter. Gaat mooi de vrieskast in. Wij komen de winter wel door met Snert, Tomatensoep en Bruinebonensoep.





Goh, vroeger moest ik niks hebben van soep, vond het geen eten, maar nu . . . . ik lust er wel pap van!



Door JanRutgers Toegevoegd op 16 nov 2016 om 13:49



Reacties Van leden

Ofsen 16 nov 2016 14:08

Snert en bruine bonen soep, daar houd ik van. zeker als het vriest



JanRutgers 16 nov 2016 14:15 Er is in gegaan:



4 liter water

5 potten (710 gram) bruine bonen

750 gram soepgroenten (3 zakjes basis soepgroenten van Appie)

2 grote uien

5 preien

1 kg winterwortelen

750 gram klein gesneden varkensvlees (mag ook runderpoulet zijn)

1 theelepel Rash El moeilijk woord Mr. Green

2 theelepels kruiden bouillon

2 theelepels Sambal Malek

2 theelepels Sambal Oelek

flinke scheut Sojasaus

zout en zwarte peper naar smaak



Als straks de soep helemaal klaar is en in de bakjes gaat voor het invriezen, doen we er per bakje een halve rookworst bij in plakjes gesneden.



Eerst een bouillon trekken van het vlees (wel het schuim goed wegscheppen) voeg daar de tuinkruidenbouillon bij en de andere kruiden.

Snij de wortelen en de prei klein en de uien en voeg die toe.

Laat alles even weer tegen de kook aan komen.

Voeg dan de soepgroenten bij en laat alles weer aan de kook komen.

Voeg de sambal malik en sambal oelek bij en een flinke scheut sojasaus.

Als laatste gaan de potten bruinebonen er bij (wel even uit laten lekken).

Laat nu alles op het kleinste vuur gedurende een uurtje of twee lekker staan pruttelen. Voeg wel even naar smaak zwarte peper en (zee)zout toe.