Feestje. Gisteren waren we uitgenodigd door het bestuur van de gemeente Vlaardingen, om samen met nog 15 andere echtparen, ons 60e jarig huwelijksfeest te vieren.Het was buitengewoon gezellig. De burgemeester een aimabele man, en kwam bij iedereen even langs voor een praatje. Daarna een groepsfoto.

Er was veel te snoepen en te drinken.

Gemeente Vlaardingen, nogmaals hartelijk dank voor dit leuke feestje.

Door Bertlos Toegevoegd op 17 nov 2016 om 12:31



Bette 17 nov 2016 12:37

Bette.

T Is mooi dat je zo lang bij elkaar mag zijn en ja,dat moet wel gevierd worden natuurlijk. Gefeliciteerd.Bette.