Geen puzzels van Hans meer. Een puzzeltje tussendoor. De puzzels van Hans en zijn blogs worden door meerdere mensen gemist. Om toch wel eens een puzzeltje te kunnen leggen plaats ik regelmatig een puzzel. Blijkbaar wordt dat meer gewaardeerd door mede 50+ers dan ik had gedacht. Uiteraard strekt dat mij wel tot eer en het bracht mij op het idee er meer mee te doen, maar dat kan ik niet alleen, want dan worden de puzzels te eenzijdig, vind ik.





Nu heb ik gedacht een topic daar over te openen. Daarin kunnen de eerste instantie ideeŽn opgeworpen worden zoals:





- Hoeveel stukjes is het prettigste om te leggen.





- Als iemand graag een puzzel van zichzelf wil zien, maar geen lid van jigidi wilt worden. Dat daar door mij, bijvoorbeeld, laten maken, maar dan wel met duidelijke toestemming met naam en toenaam. Die foto kan dan geplaatst worden op het topic en kan ik het overnemen.





- Een nieuw lidmaatschap maken op de puzzelssite met bijvoorbeeld de naam senioren 50+ Daar een beheerder voor kiezen.





- Dit zijn maar voorbeelden en ik denk dat er nog veel meer te bedenken en uit te halen is.





Is er geen interesse voor dan ga ik gewoon door met regelmatig een puzzeltje posten. Ik hoor het wel. Nu nog even een gezellig puzzeltje.













http://www.jigidi.com/solve.php?id=RDEDZF41





DSCN3821 Kastje (80 pieces) A virtual jigsaw puzzle from Jigidi

http://www.jigidi.com/solve.php?id=RDEDZF41







Door Hehety Toegevoegd op 17 nov 2016 om 15:50



Marina15 17 nov 2016 16:04 Beste Hehety,

Als ik een legpuzzel wil oplossen dan ga ik naar jigidi waar duizenden puzzels zijn die ik kan oplossen zonder lid te zijn. Dat vind ik wel zo leuk.





Johan259 17 nov 2016 16:19 Ook ik maak de puzzels op jigidi,dus voor mij ook overbodig.bedenk iets zelf zonder het werk van andere over te nemen

















Douwe 17 nov 2016 17:17 Ik vind het gezellig om ff een puzzeltje te leggen. Ik zal elke puzzel oplossen hety.

70-80 stukjes is net mooi, ben je tussen de 6 en 9 min. klaar.





Bette 17 nov 2016 18:09

Je weet dat ik niet puzzel,maar je foto.s zijn TE leuk,blijven doen hoor.