Een goede morgen allemaal.. het weekend staat weer voor de deur en ik begin met een gesprek :

Moeder:"Bah,wat heb jij kleffe handen!"

Dochter:"Dat zou jij ook hebben mam als je twee gebakjes in je broekzak had zitten!"

Wens je een fraaie dag













Door Marynote Toegevoegd op 18 nov 2016 om 10:28



Hehety 18 nov 2016 11:11

Hier begint de zon volop te schijnen en ik hoop bij jou ook. Heb een fijne dag.

Een tas in je broek en een boodschappentas. Wie let er nou op het verschil.Hier begint de zon volop te schijnen en ik hoop bij jou ook. Heb een fijne dag.



Bette 18 nov 2016 12:23

Zelf heb ik bij de koffie afdeling van A H,waar ook ter ere van iets,gebak stond,een volwassen man een stuk taart in zijn broekzak zie proppen,ik wist niet wat ik zag.

Ha ha,dat is natuurlijk heel duidelijk.Zelf heb ik bij de koffie afdeling van A H,waar ook ter ere van iets,gebak stond,een volwassen man een stuk taart in zijn broekzak zie proppen,ik wist niet wat ik zag.