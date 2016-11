Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Dames voor Kookclubje Hallo Allemaal,



Mijn naam is Bea en ik ben 76 jaar. Ik woon in Zaandam. Ik voel mij, door het verlies van mijn man, soms best eenzaam. Ik heb wel kinderen maar die hebben niet altijd tijd om langs te komen. Ook heb ik een hele lieve kleinzoon, hij komt elke week bij mij op visite, dat vind ik zo leuk.





Graag kom ik met andere dames in contact om een kookclubje te beginnen in Zaandam, of in omstreken van Zaandam. Ik ben nog mobiel en heb een auto tot mijn beschikking.





Laat een berichtje achter, mocht je met mij in contact willen komen.





Groetjes Bea



Door Bea_zaandam Toegevoegd op 18 nov 2016 om 11:10



Bette 18 nov 2016 12:11

Veel succes.

Bette.

Wat jammer Bea dat je voor mij te ver weg woont,want mij lijkt zo,n kookclubje leuk met een groepje. Hopelijk vind je wat andere mensen in de buurt en hier is het soms best gezellig als je de eenzaamheid wat op wilt lossen.Proberen maar.Veel succes.Bette.