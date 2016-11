The Bodygard Vrijdag. Na jaren maar weer eens naar een musical. wel zo gemakkelijk met de trein van Rotterdam Alexanderpolder naar Utrecht. 18.30 voor het perron. We hebben een OV kaart en waarderen die op naar € 35.-- Gezien het weer en de files laten we ons rijden. Het poortje weigert onze OV pas. Dus kopen we beneden kaartjes. Het perron is tochtig en koud, de trein stampvol om 18.47. Veel mensen staan opeen gepakt. Het ruikt niet erg fris in de trein. Dus staanplaatsen, maar twee mensen staan voor ons op. We zitten in een stilte coupé. Wauw geen laptops geen gesprekken geen mobieltjes. Op Centraal in Utrecht vragen we een NS medewerker waarom onze OV geweigerd wordt. Hij zegt: u moet het opwaarderen met of 1e klasse of 2e klasse. Tja, weten wij veel, nog nooit van gehoord. Onze OV was altijd voor gratis rijden Ouderen Rotterdam, want we gaan nooit met de trein. Reis met onderbrekingen.

Beatrix Theater. Klasse. 1500 zitplaatsen. Niet alles bezet. We zitten op het balkon 1e rij. Mooie show maar Romy Monteiro trad die avond niet op. Shit. Andere hoofdrolspeelster ook goed maar niet dat volume van Romy. Toch genoten van haar.

Terug naar huis. 22.47 uur. Omroep. Trein rijdt niet. Komt een trein binnnen die naar Rotterdam gaat. Iedereen stapt in. Volle bak weer. Na 7 minuten zegt de omroep: deze trein gaat toch niet naar Rotterdam maar naar Leiden. 80% stapt uit. Verder op staat een trein buiten de overkapping te wachten. Het is snijdend koud. Na 7 minuten rijdt de trein weg en komt de wachtende naar het perron.

Deze trein, zegt de omroepster, gaat wel naar Rotterdam.

Het is een dubbel dekker. Barstensvol maar we kunnen gaan zitten.

Komen na overstap op de Metro om 23.47 in onze wijk aan.

Gaan we ooit nog met een Trein? Ik denk het wel. Heerlijk geruisloos rijden. Maar misschien beter door de weeks met de trein en niet op Vrijdag.

Lion King doen we volgend jaar. Wel met de auto naar Scheveningen, want ik weet waar we snel kunnen parkeren.

foto.2. ticketlijn anwb/lid.