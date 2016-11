Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Verborgen verleden. Gisteravond met Jeroen Krabbé op reis om zijn familiegeschiedenis te zoeken.

Dat was mooi om te zien. Er werden veel oude documenten gevonden,aan de hand daarvan konden ze verder kijken.Hij komt op plaatsen uit die hij niet had verwacht.Leuk om mee te kijken. Heb een mooie dag .BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 20 nov 2016 om 10:07



Hehety 20 nov 2016 10:12

Waai niet weg, maak er een leuke dag van.

Niet gezien, maar ik geloof zeker dat het erg interessant was.Waai niet weg, maak er een leuke dag van.



Marynote 20 nov 2016 10:15

Zag ik niet dat Rik Nieman ook zoiets had gedaan?Is natuurlijk ontzettend interessant.Ik kon het oude ziekenhuis waar ik geboren ben nog aanschouwen toen ik in Jogjakarta was. Ze waren toen al flink aan het verbouwen.Fijne dag Bette















Bette 20 nov 2016 10:41

Ja, stormachtig en ik moet naar mijn nicht.

Dat was het ook Hehehety.Ja, stormachtig en ik moet naar mijn nicht.