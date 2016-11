Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Een goede moren allemaal.. ook van water mag je genieten.

Nog even een gesprek:"Het onweerde vannacht flink hè?"

"Waarom heb je me niet wakker gemaakt?Je weet toch dat ik niet kan slapen als het onweert?"

Wens jullie een zonnige dag.Mocht je de mooie volle maan niet hebben gezien.Hier nog een link zodat je toch kunt vertellen hoe mooi ze was



http://www.nationalgeographic.nl/galerij/11x-mooiste-beelden-van-de-supermaan





11x Mooiste beelden van de supermaan - National Geographic Nederland/België De supermaan verraste en verbaasde. Dit zijn de mooiste beelden die het wonderlijke natuurfenomeen opleverde.

Door Marynote Toegevoegd op 20 nov 2016 om 10:13



Hehety 20 nov 2016 10:57

Ik klik niet, maar ga slen even terug naar de Jumbo voor een vergeten boodschap. Duim maar dat ik droog en niet verwaaid terug kom.



Jdonders 20 nov 2016 11:34

Je kunt beter met een volle boodschappentas lopen, ben je zwaarder, minder kans om om te waaien