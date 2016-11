"Camacuri Residence Aruba" op loopafstand van strand & centrum U wilt een rustige vakantie-woonomgeving met zwembad zonder massatoerisme, maar toch met strand en centrum in de directe omgeving? Dit is uw kans!!



Op de vakantie-beoordelingssite zoover.nl beoordeelde de gasten dit met een 8,9!



Wij bieden u een 4 pers. (2 slaapk.) woning aan met zwembad incl. alle service voor een all-in prijs. U weet direct waar u aan toe bent, op het rustig gelegen complex Camacuri Residence, waar u al na 5 minuten lopen op het strand van "Nikky Beach" kunt liggen en na 10 min. lopen in hartje Oranjestad, de jachthaven etc. bent. In slechts 5 autominuten bent u de luchthaven Reina Beatrix.



"Camacuri Residence" staat bekend als een gemoedelijk klein complex, met veel service voor de gast! Bij ons is vakantie ook wérkelijk vakantie. Uw huisje wordt dagelijks schoongemaakt, waarbij ook uw bed wordt opgemaakt, all-in!

Aan de voorzijde van de woningen heeft u een privé zitteras incl. tuinmeubilair, met centraal zicht op de keurig aangelegde centrale tuin met zwembad, zonneterras met ligstoelen/bedden en barbeque.

Verder wordt alles dagelijks door het onderhoudsteam piekfijn onderhouden. Even contact met uw familie of vrienden is verzorgd door gratis WiFi-draadloos internet op het gehele complex of u maakt gebruik van de gratis computer in de lobby. Bij ons wordt u niet geconfronteerd met extra betalingen. De prijzen zijn all-in!

Wij boeken ook uw huurauto tegen een aantrekkelijke lokale prijs!



Prijs per week vanaf € 650,- all in!



Standaard faciliteiten:

- 24-uurs-camerasecurity;

- dagelijkse schoonmaak;

- wisseling badhanddoeken;

- wisseling bedlinnen 2x per week;

- pool/strandhanddoeken;

- gebruik wasserij (tegen betaling);

- direct bij het strand van "Nikky-Beach";

- kabel TV met o.a. BVN (Het beste van Vlaanderen en Nederland);

- vrij gebruik WiFi-internet;

- vrij gebruik lokale telefoon;

- vrij gebruik huiskluisje;

- zwembad met ligstoelen en zonneterrassen;

- vrij gebruik van BBQ grill;

- boeking huurauto;



Informatie en boekingen:



www.arubawoning.nl





Appartement Aruba | Arubawoning Een ontspannen vakantie naar Aruba? Kies voor Arubawoning, op het rustig gelegen, gastvrije en door Zoover bekroonde appartementencomplex Camacuri.

http://www.arubawoning.nl