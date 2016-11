Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Geen storm vandaag. Gisteravond kwam ik thuis en zag dat mijn zware tuintafel en stoelen een schuiver gemaakt hadden.Mijn mooie plantenbak lag op de grond,maar was gelukkig nog heel. Vandaag volgens de weerman "'boterzacht"" dus geen rukwinden meer om onze oren. Heb een fijne dag.BETTE.



Door Bette Toegevoegd op 21 nov 2016 om 09:02



Bette toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Joke 21 nov 2016 09:13 droog en geen storm meer

fijne maandag

Gr Joke

Ja Bette was bar en boos gisteren maar nu gelukkigdroog en geen storm meerfijne maandagGr Joke



Hehety 21 nov 2016 09:25

Hier viel het redelijk mee. Er is wel een plank van de schutting losgekomen en die moet vervangen worden. Dat vind ik een positief gegeven van de storm, want ik zeur al twee jaar dat er een paar planken vervangen moeten worden omdat ze krom getrokken zijn en daardoor veel te veel zijn gaan kieren. Maar daar kwam natuurlijk niets van. Nu moet het wel. Zo heeft elk nadeel zijn voordeel.

Die weggewaaide stoelen zijn weer achter van de plaats gehaald en staan weer op hun plek. Heb nog een fijne dag.

Goedemorgen.Hier viel het redelijk mee. Er is wel een plank van de schutting losgekomen en die moet vervangen worden. Dat vind ik een positief gegeven van de storm, want ik zeur al twee jaar dat er een paar planken vervangen moeten worden omdat ze krom getrokken zijn en daardoor veel te veel zijn gaan kieren.Maar daar kwam natuurlijk niets van. Nu moet het wel.Zo heeft elk nadeel zijn voordeel.Die weggewaaide stoelen zijn weer achter van de plaats gehaald en staan weer op hun plek. Heb nog een fijne dag.