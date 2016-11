Ik mag vandaag weer in de keuken knoeien Het wordt een stoofpot met goedkope ingrediŽnten.

2 preien 0,59 tweede is gratis

struik selderij met 35% korting, er zit een bruinrandje aan de stengels

3 grote uien

2 teentjes knoflook

4 tomaten

1 pakje roerbakgroenten

500 gram rundvlees (ook uit de 35% korting hoek)

Diverse kruiden





Het is gewoon dat wat in de koelkast ligt of in de voorraadkast.

Geen paprika, want dat moet ik dan halen en daar heb ik geen trek in.





De uien grof snijden en even aanzetten in de koekenpan tot ze glazig zijn. Doe er dan de knoflook en de in blokjes van +/- 2 cm gesneden vlees bij en laat het bakken tot het vlees rondom bruin is.

Dan de in halve ringen gesneden prei en de kleingesneden selderij erbij en dat een half uur tot drie kwartier lekker laten stoven.

Doe de tomaten in de blender en pureer ze en voeg ze dan toe aan de stoofpot.

Het op smaak brengen met kruiden etc., dat laat ik aan de eigen creativiteit.

Nu denk ik, dat de hoeveelheid wel erg ruim bemeten is, dus er zal wel een deel in de vriezer gaan.

Bij elkaar is het voor nog geen 10 euro maar wel genoeg voor twee of drie dagen.





Nu ik heb de stoofpot op het vuur staan en uiteindelijk is er bij mij wat zeezout bij gedaan, het vlees gemarineerd met knoflookpoeder, Ras el Hanout, ketjap manis en er is een scheut rode wijnazijn en een theelepel sambal manis bij in de stoofpot gekomen.

En dan nu het geheime wapen . . . . . . . . . . klein blikje Schutenbrau van Frau Aldi.





Uiteraard heb ik al een paar keer voorgeproefd en gadverpielekes wat is het lekkeeeerrrrrrrrrrrr!!!!