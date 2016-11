Balij bos In 1992 was in Zoetermeer de Floriade. Daarna werd er een bos aangelegd met waterpartijen, veel diverse bomen, struiken, sloten en kun je zowel Nootdorp als Pijnacker lopend of met de fiets bereiken. Na 24 jaar, ex inwoner van Zoetermeer, gingen we eens poolshoogte nemen in de wijk Rokkeveen. Anderhalf uur liepen we door een prachtig jong bos. Het was 3 graden, windstil, dus lekker weer om te genieten. We namen onze kleine camera mee. (zie ook mijn weblog/fotoboek)