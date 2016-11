Rij instructie, praktijk rijopleidingles(sen) voor scootmobilisten Rij instructie, praktijk rijopleidingles(sen) voor scootmobilisten

door verantwoordelijken en leverancier met wat nieuwe feiten:

Betrouwbare leveranciers van sc...ootmobielen aan particulieren zullen natuurlijk hun klanten een rijinstructie(uitleg knopjes bediening display , functie gas/rem) aan te bieden , maar een daadwerkelijke praktijk rijles voor een ongeoefende gebruiker is een groot risico voor de betreffende verantwoordelijke/ verkoper. Uiteraard is dit ook van toepassing voor WMO leveranciers.

Natuurlijk mogen zij ook een praktijk rijopleidingles geven aan hun klanten, echter het risico dat er wat mis gaat komt bij de aanbiedende firma/persoon te liggen.

Ze moeten de scootmobiel op naam allrisk verzekeren anders zou de aansprakelijkheid als er letselschade ontstaat bij de firma komen te liggen ( te groot risico ) de scootmobiel is wel verzekerd maar niet de firma als er wat mis gaat met de gebruiker. Deze verzekering is natuurlijk vrij duur, zeg maar onbetaalbaar voor de scootmobiel leverancier. In de praktijk worden er dus weinig scootmobiel praktijk lessen gegeven.

Alleen als er op eigen bedrijfsterrein instructies worden gegeven is alles afgedekt, zodra het op de openbare weg of een niet direct toegankelijk stuk terrein gebeurd laten ze het over aan een ergotherapeut? of incidenteel plaatselijk met een groep via Veilig Verkeer Nederland.

Maar natuurlijk zal een zelfstandige ergo therapeut , ook niet een aparte aansprakelijkheidsverzekering zomaar ophoesten.

Zou er in de praktijk veel gebruik gemaakt worden van ergotherapeuten?

Veilig Verkeer Nederland heeft in oktober 2016 eindelijk iets gedaan, een verkeerskennis test voor scootmobilisten. Nu nog jaarlijks in iedere regio voor iedereen toegankelijk een rijopleiding voor scootmobilisten, beste VVN.

Veiligheid voor personen is toch een taak van de overheid, nietwaar?Van één gemeente weet ik dat scootmobiel poolers geen rijopleiding krijgen. Lijkt mij ook logisch, wie durft de juridische verantwoordelijkheid te nemen?Volgens een Bovag erkende rijschoolhouder kost een verzekering duizenden euro’s op jaarbasis.

De hoogste tijd om een rijcertificaat voor nieuwe potentiële scootmobilisten en eigenlijk ook voor iedereen, welke scootmobilist die zelfbewust en goed veilig onderweg is, zal daar een probleem mee hebben? In de 11 jaar dat ik onderweg ben met mijn scootmobiel zijn, tot heden minimaal 126 scootmobilisten dodelijk verongelukt, de talrijke eenzijdige ongelukken met uitrukkende brandweer/politie/ambulance en vele ziekenhuis opnamen zijn niet te tellen. Kost de gemeenschap veel geld, buiten het vele familie leed.

Lei. Hermans.

November 2016





https://www.facebook.com/Scootmobielgids.





Je browser bijwerken | Facebook

https://www.facebook.com/Scootmobielgids