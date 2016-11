Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Even voorstellen Hallo allemaal ik ben Johan en ik ben 66 .

Reeds een half jaar met pensioen en dat bevalt wel .

Kom van oorsprong uit Koog a/d Zaan maar woom al weer 38 jaar in Nijmegen.

Hou een beetje van fietsen en fotografie ( als de reuma het toe laat .









Door Johan195050 Toegevoegd op 24 nov 2016 om 12:20



Johan195050 toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











50plusser.nl 24 nov 2016 12:51 als je nog meer van dit soort mooie foto's hebt kun je die op de foto van de dag delen. Daar krijg je altijd snel reactie en zijn veel mensen bevriend met elkaar. Hou je van discussies dan wil ik je voor het forum uitnodigen.



Prettige dag en spreek je snel weer



Thijs

Hoi Johan, welkomals je nog meer van dit soort mooie foto's hebt kun je die op de foto van de dag delen. Daar krijg je altijd snel reactie en zijn veel mensen bevriend met elkaar. Hou je van discussies dan wil ik je voor het forum uitnodigen.Prettige dag en spreek je snel weerThijs