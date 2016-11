Help! Lieve leden,

Ik ben op zoek naar leuke activiteiten voor Zoetermeer en omstreken om te organiseren. Alleen ik weet niet zozeer wat er in de smaakt valt. Hieronder zal ik de arregementen op een rijtje zetten. Laat me weten wat je ervan vind en als je zelf nog tips of suggesties heeft voel je vrij om te reageren.



De arregementen zijn;

Een bingo met een goed verzorgde lunch,

Een wijnproeverij met lekkere borrelhapjes,

Een high tea of high wine tijdens een gezellige quizspel bekend van tv,

Een kookcursus en daarna samen dineren in stijl,

En bloemstukken maken onder het genot van een lekker drankje en snack.

Of gezellig Bridgen, een korte cursus waarmee u gemakkelijk het bridgen onder de knie krijgt.