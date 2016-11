Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Nieuwe wokpan De oude wokpan voldeed toch niet helemaal, er waren nogal wat min punten.





Daarom hebben we vandaag besloten, er moet een nieuwe komen, eentje waar ook de wat grotere hoeveelheden ruim plaats in zouden vinden.





En die hebben we nu, het is de Tefal Expertise Wokpan - 36 cm geworden.





Niet te duur en we konden onze Airmiles er op inwisselen, nog net voor ze ongeldig werden. Morgen wordt hij geleverd, dat wordt dus wokken in het weekend. Kan niet wachten.









Door JanRutgers Toegevoegd op 24 nov 2016 om 18:39



Joke 24 nov 2016 18:51 morgen

heb ook een wokpan en vind die van Tefal toch het beste .



Gr Joke

WillemijnF 24 nov 2016 18:52 Ik gebruik al jaren een plaatstalen wokpan. Geen pan wordt zo heet als die van plaatstaal. Het vlees is werkelijk binnen een paar tellen dichtgeschroeid. Na gebruik veeg ik het vet en evt resten eruit, maar ik maak hem vrijwel nooit nat. Dan vet ik hem weer in en berg hem op in een plastic zak.

Veel plezier met je nieuwe pan! En zo komen die airmiles ook weer van pas.

















BIBI58 24 nov 2016 19:10 Vertel even welke winkel?



Ik heb er ook wel idee naar





Lucia51 24 nov 2016 19:12

Dus Jan, je benne zo blaid als blik straks met je nieuwe wok. Dat wordt dus kokkerellen dit weekend. We horen(lezen) wel wat voor lekkers je gewokt hebt.

Dat is een flinke pan. Ik heb een kleine en grote wokpan. Beiden keramisch.Voor mij alleen hoeft ik geen grote wok.Dus Jan, je benne zo blaid als blik straks met je nieuwe wok.Dat wordt dus kokkerellen dit weekend. We horen(lezen) wel wat voor lekkers je gewokt hebt.















JanRutgers 24 nov 2016 19:52 Het was bij Bol.com BIBI58. Mooi prijsje en meer dan de helft betaald met de Airmiles.

Nou Lucia51 zo trots als een hond met zeven staarten.

We moeten maar eens zien wat er dit weekend op tafel komt, zal wel prutje a la Jean worden.