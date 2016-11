Zal ie bevallen of niet? Morgen wordt een nieuwe koelkast bij me afgeleverd. Ik heb al jaren een grote koelvriescombinatie maar die is met pensioen sinds kort. Dus op naar de winkel voor een andere koelkast. Ik wilde niet meer zo'n groot gevaarte in de keuken, dus nu gegaan voor een tafelmodelkoelkast met bovenin een vriesvakje.





Het zal me benieuwen, het wordt wel wennen denk ik. Maar deze kan ik tenminste zelf opzij schuiven om er achter schoon te maken. Sjouwen gaat tegenwoordig niet zo gemakkelijk meer. Zo probeer ik allerlei foefjes uit om zo min mogelijk energie te hoeven gebruiken met schoonmaken etc.