Kerstgroet



Door Yvonne-kok Toegevoegd op 21 dec 2016 om 21:57



Yvonne-kok 21 dec 2016 22:03



Het lijkt of ik jullie vergeten ben, maar niets is minder waar.



Dit jaar heb ik het zo druk gehad vooral als oppas oma voor mijn geliefd kleinkind,dat ik nauwelijks aan mijn eigen bezigheden toe gekomen ben.



Misschien heb ik volgend jaar meer tijd, want ik blijf 50-Pus site een warm hart toedragen.



Fijne Kerstdagen allemaal en een Gelukkig, Gezond, Voorspoedig en Succesvol 2017 voor u allen!



Met hartelijke groeten van Yvonne Kok.

Redone 21 dec 2016 22:46

Ik wens jou ook fijne Feestdagen!!















Douwe 22 dec 2016 00:49 YVONNE, IK WENS JE FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2017