Natuurlijk Noorden doet u een geweldig voorstel voor 2017!!! Met uiteraard de beste wensen voor 2017 en een fijne kerst gewenst! Maar voor een ieder die in 2017 op vakantie wil gaan, waar het nog vanzelf sprekend is dat je wordt ontvangen in stijl en je kan geneten van rust en ruimte, maar wel zoekt naar een stukje puur mooi Nederland(de drukte hebben we ook als je wilt kan je naar Groningen stad en uitgaan tot in de vroege uurtjes)...Maar Natuurlijk Noorden is de site die laat zien waar het goed vertoeven is in Groningen, Friesland of Drenthe. met heerlijke streekproducten de bijzondere locaties en waar we trots op zijn/omdat we normaal niet zo heel hard schreeuwen in het Noorden dat we bijzonder zijn en dat we steeds vaker horen wat is het mooi bij jullie(dan schreeuwen we niet/maar inwendig is dat mooi en geniet elke Noorderling van dat kompliment). Na Zwolle begint de wereld pas!!! Goed eten, eerlijke mensen soms wat stug(juist omdat we niet schreeuwen), maar super gastvrij, heerlijk landschap, bijzonder mooie uitjes en wij attenderen u op onze site graag over de leukste plekken van het Noorden. Vakantiehuis de Haas is onze topper...maar voor ieder budget is het Noorden mogelijk! We nodigen u van harte uit om een kijkje op onze site nemen! Goed 2017 en even op zijn Noordens veel zegen!!!