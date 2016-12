Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Nieuwe regels Gemeente Oosterhout!!!!! Belachelijk vind ik ze, het restafval wordt per 1 januari nog maar 1 keer per maand opgehaald, wat zal het van de zomer lekker gaan stinken als het warm wordt, oh ja je kunt het natuurlijk ook zelf naar de millieustraat brengen!!!!





Maar als je toevallig geen auto hebt of slecht ter been bent, tjonge wat een stomme regel!!!!



Door Redone Toegevoegd op 22 dec 2016 om 15:52



Redone toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Marianne 22 dec 2016 16:36 Wat versta jij onder restafval Ria? Hier wordt grijs en groen afval aan huis weggehaald, eens per week, om de beurt. De grijze container is vandaag geleegd, volgende week de groene. Keurige bakken op wieltjes dus makkelijk naar de stoeprand te rijden.





Redone 22 dec 2016 17:56

De vuilniszakken staan bij ons in de schuur en werden 1x in de 14 dagen opgehaald dat wordt nu dus 1x in de maand, papier worst ook 1x in de maand en plastic en glas 1x in de 14 dagen.

Dus van de zomer staan de huisvuilzakken een maand in de schuur op het balkon waar de hele dag de zon op staat

Nu hebben wij een auto dus kunnen we gelukkig naar de milieustraat rijden, maar dat kan niet iedereen he, ik vind het echt belachelijk!!!!

De vroegere grijze zakken, wij moeten ze van de gemeente kopen omdat we een klein appartementen gebouw hebben en geen kliko's.De vuilniszakken staan bij ons in de schuur en werden 1x in de 14 dagen opgehaald dat wordt nu dus 1x in de maand, papier worst ook 1x in de maand en plastic en glas 1x in de 14 dagen.Dus van de zomer staan de huisvuilzakken een maand in de schuur op het balkon waar de hele dag de zon op staatNu hebben wij een auto dus kunnen we gelukkig naar de milieustraat rijden, maar dat kan niet iedereen he, ik vind het echt belachelijk!!!!















Tteun 22 dec 2016 18:40 Ria bij ons is het de ene week restafval en de andere week de compostbak.Er staan ook nog containers op de hoek van de straat om rest afval in te gooien. Plastic, papier en glas in bakken op de hoek van de straat. Gr. Teun





Gribou---Greet 22 dec 2016 19:10 Ik kan als ik wil elke dag vuilniszakken met restafval kwijt in de container bakken bij ons in het afvalhok ( zo noemen ze dat hier ) en die bakken worden 2 keer week geleegd , evenals de kliko's met het gft afval , door het bedrijf wat hier in de gemeente de kliko's leegt .

Glas in de glasbak , papier in de papiercontainers die elders in de wijk staan en plastic scheiden ..... dat hebben we hier ( nog ) niet .



Ik mis in je rijtje het gft afval , gaat dat in de vuilnis zak ? zo ja dan is 4 weken wel heel lang .

gr. Greet

















Redone 22 dec 2016 19:12

Dan is het bij ons een achterlijk beweging Teun, bij de supermarkten staan wel glasbakken, en we hebben natuurlijk de milieustraat waar we regelmatig naar toe gaan, zeg nou zelf . 1x keer in de maand restafval is toch veel te weinig, nu a.s zaterdag en dan pas weer 23 januari!!



Redone 22 dec 2016 19:26 Ja wij hebben dat dus niet Greet omdat we maar 4 appartementen hebben, dus geen ondergrondse vuilstort, geen kliko's geen gft, geen bakken om de hoek, nee alle moet in de schuur in, plasticbakken voor glas, plasticbakken voor papier, plasticzakken voor plastic etc.. en dan vuilniszakken voor restafval en gft, wij doen zelf het gft in andere zakken en brengen dat naar de milieustraat.



Ons gebouw is een uitzondering omdat het zo klein is helaas!!

















Wilkie 22 dec 2016 21:01

Idiote regeling Ria, protesteren



Redone 22 dec 2016 21:17

Wilkie, dat is nu net iets dat hier totaal geen zin heeft, ik heb net op fb gelezen dat er meer gemeentes dezelfde regel hebben ingevoerd, misschien een nieuwe partij oprichten ofzo??















Petra1951 22 dec 2016 21:18 Restafval word hier ook één keer per 3 weken opgehaald, maar dan heb ik de container nog niet vol, dus zet ik het één keer per 6 weken aan de straat en dan stinkt mijn schuur nog niet. Wel doe ik papier van worst en dergelijke in een afgesloten zak.





Redone 22 dec 2016 21:49 Dat soort dingen doen wij ook in afgesloten zakken anders heb je zomers gauw maden, maar ik vind de termijn te lang 1 x in de maand!!