Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Op naar kerst avond alle voorbereidingen zijn reeds getroffen.





rollade gebraden





boodschappen in huis





kamer versierd





ja, je moet toch wat, ook als je de kerst alleen moet doorbrengen,





26 jaar gelden had ik net mijn man begraven, dus de kerstweek heeft dan toch altijd iets beladens





Iedereen heeft zn eigen festiviteiten en ik dus mijn eigen feestje, zelfs met een kerstdiner voor one





Dus ieder die het ook alleen moet vieren , maak er je eigen feestje van.













Door Nw.Geintje Toegevoegd op 23 dec 2016 om 13:14



Nw.Geintje toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Douwe 23 dec 2016 13:37 Ik wens jou ondanks alles, toch een goede kerst en een voorspoedig nieuwjaar