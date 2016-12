Gestopt met roken

Reacties Van leden

Avos3770 23 dec 2016 16:12 Prima, en nu volhouden. het zwaarste heb je gehad.

ervaringsdeskundige.

Bram



ervaringsdeskundige.



Bram





Jdonders 23 dec 2016 16:13

Wens iedereen fijne dagen en een gezond 2017 !















Lucia51 23 dec 2016 16:58

Gefeliciteerd! Knap van je. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn. Nu 3 en half jaar niet-roker. Dus nog een ervaringsdeskundige



Marina15 23 dec 2016 17:26 Dank je Lucia

















Bette 23 dec 2016 18:54

Dat vind ik knap,want het is heel moeilijk om van een verslaving af te komen.



Petra1951 23 dec 2016 21:32 Knap gedaan, ik ben er nu al jaren af en ben nog steeds blij dat ik daar toen mee gestopt ben. Sterkte voor de komende feestdagen, want dat zijn van die dagen dat je het er misschien extra moeilijk mee krijgt.

















JanRutgers 24 dec 2016 10:01 Ik wil je niet ontmoedigen, maar van de nicotineverslaving, daar kom je nooit meer vanaf. Ja ik kan dat weten, ik ben bijna (nog 16 dagen) 12 jaar geleden gestopt en nog zijn er momenten, dat ik snak naar een peuk.

Maar je bent wel op de goede weg om baas te worden over je verslaving en dat is een ding van belang. Nog even volhouden en dan maak jij uit wat wel en wat niet.

Drink, als het even moeilijk wordt, een glas water, gewoon uit de kraan en je zal zien, dat je er makkelijker overheen stapt. Sterkte.





Marina15 24 dec 2016 11:55 Jan, dank je wel voor je morele steun. Toen het in de eerste weken moeilijk werd ging ik op bed mij totaal ontspannen waarbij ik meestal in slaap viel. Ik ben blij dat ik niet meer rook.