Beetje afvallen

Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Marina15 23 dec 2016 17:28 En nu de kilootjes er niet meer aan eten.





Bette 23 dec 2016 18:53 Fijne kerstviering gewenst,

Bette,

Wat een mooie foto zeg. Goed dat je even maat houdt,dan smaken de bollen en flappen net iets lekkerder straks,Fijne kerstviering gewenst,Bette,















Ofsen 24 dec 2016 12:53 geniet van de mooie dagen. wij gaan ook voorzichtig niet al teveel eten met de kerst.

Niet teveel afvallen Evita, want het gaat stormen in het weekendgeniet van de mooie dagen. wij gaan ook voorzichtig niet al teveel eten met de kerst.