Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





50plusser.nl Login

Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord vergeten?



Gratis Aanmelden

Schrijf uzelf in en maak gebruik van alle onderdelen op de website.

Klik op 'Word gratis lid' voor meer informatie.













Ik hoorde een arts op de tv zeggen dat we.... als we tot innerlijke rust willen komen,

iets waaraan we begonnen zijn af moeten maken.

Omdat we eigenlijk allemaal wel wat meer rust in ons leven willen hebben,

ben ik in huis gaan rondsnuffelen naar zaken waar ik aan begonnen was

en nooit had afgemaakt.

Ik heb vervolgens een fles Merlot leeggemaakt die nog half vol was,

alsmede een fles Chardonnay.

Toen een vles Bailies en een vles wum.

Toen ook noch een dos znoepies van M em M

en noch wad gips van Smis.

Ook noch un ressie wiskie.

Je hep cheen noossie van hoe ik mu nu foel.



Stur did an al ju vrinden die rusd noodeg hebbe.

En seg da je fan ze hout.



X merrie kristmas!!!



Door JanRutgers Toegevoegd op 23 dec 2016 om 17:54



JanRutgers toevoegen aan mijn vriendenlijst











Reacties Van leden

Je reactie

Het is alleen mogelijk te reageren wanneer je ingelogd bent.



Naam Wachtwoord











Marina15 23 dec 2016 18:12 Waarvan heb jij dit verhaal gekopieerd? Het is al heel oud en ik vind het te dom om het leuk te vinden.





Lucia51 23 dec 2016 18:15

















JanRutgers 23 dec 2016 18:53 Nou Maria, dan vindt jij het toch niet leuk.

Wel een beetje dom om dan wel te reageren, toch?



Ja en jij ook prettige feestdagen.





Marina15 23 dec 2016 20:23 Nou Jan, je hoefde niet te reageren.

Jij en je Famke prettige feestdagen en alle goeds voor 2017

















JanRutgers 23 dec 2016 20:49 Als iemand op mijn prikker reageert, dan vind ik het wel zo beleefd om even te antwoorden, zelfs als de reactie naar mijn mening, op zijn zachtst gezegd nogal pinnig is.

Jij vond het nodig om te schrijven: "ik vind het te dom om het leuk te vinden", dan mag ik daar wel een antwoord op geven dacht ik.

Maar jij vindt dus dat ik dat soort teksten maar gewoon moet accepteren zonder weerwoord, nou dan heb ik nieuws voor je, dat zal je bij mij niet meemaken.





Marina15 23 dec 2016 22:27 Volgens jou was het een beetje dom om te reageren. Daarom schreef ik dat je niet hoefde te reageren. Ik begreep het dus verkeerd.

Ik gaf mijn mening, jij de jouwe, geen man overboord.