Echtpaar spaart hele leven voor een huis...en nu wonen er vluchtelingen in Wat doe je als je je hele leven hebt gespaard om een klein houten huisje te kunnen kopen, zonder hypotheek? In het geval van Steph en Matthew Neville uit Groot-BrittanniŽ iets heel bijzonders.. Het echtpaar kocht namelijk een klein huisje in Birmingham van 100.000 euro. Niet om er zelf in te wonen, maar om vluchtelingen in te huisvesten! Ze verhuren het huis aan een gezin dat de oorlog in SyriŽ is gevlucht.





Steph Neville: "Zoals veel mensen hebben we heel ons werkende leven gespaard om uiteindelijk een huisje voor onszelf te kunnen komen. Toen we dat eindelijk konden doen ontdekten we dat er mensen zijn die het huis meer nodig hebben dan wijzelf. We hebben het huis ook eigenlijk niet nodig, omdat we in de Carrs Lane Church wonen en daar heel gelukkig zijn."





Het echtpaar verhuurt nu het huis aan de vluchtelingen voor een zacht prijsje. "Het is de perfecte oplossing, want zo investeren we toch ons geld in een huis en helpen we tegelijkertijd mensen die letterlijk niets meer hebben."





Het echtpaar zamelde ook geld in om de familie die in het huis woont een jaar te voorzien van alle eerste levensbehoeften. Hoe mooi is dat!(Bron:cip)