Ook 2e kerstdag een voortreffelijke maaltijd. Wij hebben de maaltijd van de 2e kerstdag verorberd en het was zeker niet smerig.

Het bestond uit spruiten van de AH met spekreepjes van AH en iets kruimige aardappelen van AH. (de krieltjes bewaren we voor morgen)

Een rollade uit de diepvries, eerst aangebraden en daarna 4 uur op 63 graden in de sous vide. Precies de goede garing en niet droog.

Kortom het was een voor ons geslaagde maaltijd.