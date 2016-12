Alle prikkers Prikker toevoegen Prikkers van vrienden Mijn prikkers De laatste reacties Populaire prikkers Prikbord bericht Klik hier voor een nieuw bericht ... Toevoegen Bericht Toevoegen Om een bericht toe te kunnen voegen moet je eerst inloggen.





Kerst En zijn jullie de kerst een beetje goed door gekomen? Allemaal lekker gegeten en geborreld? en misschien naar de kerk geweest? ik heb de kerstnachtdienst mee gemaakt en jullie?



Door Petra1951 Toegevoegd op 26 dec 2016 om 21:16



Lucia51 26 dec 2016 22:19 Gisteren heb ik een heel fijne dag gehad bij mijn oudste dochter. Ik vier geen kerst maar probeer nog wel het joodse chanoeka te vieren. Dat valt dit jaar gelijk met de kerst.

Dus gisteren heeft mijn kleinzoon de tweede kaars aan mogen steken van de chanoekah kandelaar. Heel sfeervol. Heerlijk gesmuld van alle hapjes.

Vandaag was ik thuis en heb muziek geluisterd en wat tv gekeken.





Petra1951 26 dec 2016 22:28 Dus heb je wel genoten. Mijn dochter en ik waren ook samen en hebben TV films gekeken en muziek geluisterd en hebben het ook gezellig gehad. Ik heb net even vluchtig gekeken wat chanoeka inhoud, ben niet zo op de hoogte van de Joodse feestdagen, weer wat geleerd zal ik maar zeggen.