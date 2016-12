Kerst weer geweest.

Reacties Van leden

Hehety 27 dec 2016 09:44

Heb een fijne dag, Bette.



Ofsen 27 dec 2016 10:09 We zingen na de oorlog dus al meer dan 70 jaar Vrede op Aarde. de mens leert het nooit, liever gezegd de politieke leiders want het gewone volk begint geen oorlog. vreselijk als je de beelden van Syrië ziet. ik vergeet de journaal beelden nooit van dat meisje in Aleppo, denk 11 jaar die huilend zegt: wat hebben wij verkeerd gedaan. ach arm kind. wat een vreselijke wereld is het toch.

















Bette 27 dec 2016 10:42

Dank je Hehety,het zonnetje schijnt.



Bette 27 dec 2016 10:45 Zeker René',het is onbegrijpelijk dat mensen elkaar dit aandoen,het snijdt je door de ziel,maar laten we blijven hopen op een betere toekomst en bidden voor de kinderen in nood.Zij verdienen beter.

Bette.