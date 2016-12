Reacties Van leden

Bette 28 dec 2016 14:12

Rozen verwelken,

bloemen vergaan,

maar onze liefde,

blijft altijd bestaan.--- t Staat ergens nog in een albumpje,volgens mij.

Jdonders 28 dec 2016 14:24

Ook het jaar is niet zo fris meer