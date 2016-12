Familiedag in het bos. Zoals elk jaar was er bij onze vrijwilligersgroep tussen kerst en ouden nieuw weer een familiedag. Er waren deze jeer heel veel kleinkinderen met hun ouders aanwezig. Het traditionele vuur brandde geweldig. De oliebollen, chocolademelk, slagroom en een neutje werden zeer op prijs gesteld. Kortom het was een fantastische dag, afgelopem woensdag. Zoals elke jaar lipe ik weer met een kerstmuts, als enige baarddragende vrijwilliger.